Anief: “Decreto graduatorie docenti questione di giorni”

Roma, 18 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Dopo cinque anni di attesa, la pubblicazione del decreto Miur di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/21 e’ questione di giorni”. Lo apprende il sindacato Anief “da fonti attendibili”, precisa. Le domande, come conferma la rivista Orizzonte Scuola, potranno essere presentate entro la fine del mese di maggio esclusivamente dai circa 36 mila docenti gia’ inseriti, anche con riserva. Rimangono fuori, invece, tutti gli altri abilitati non precedentemente inseriti e, spesso, da anni, supplenti di Stato. La questione e’ all’attenzione anche dall’Europa.

“Per salvare i docenti abilitati – si legge in una nota dell’Anief – negli ultimi anni da un futuro cupo, al ministero dell’Istruzione avrebbero dovuto percorrere il seguente iter: l’apertura annuale delle GaE a tutto il personale abilitato, che rimane la procedura piu’ efficace e di facile realizzazione, con l’attivazione del doppio canale di reclutamento anche ai precari con 36 mesi di servizio grazie a una nuova straordinaria sessione abilitante, l’adeguamento dell’organico di fatto a quello di diritto, incluso su posti di sostegno”.

“In dieci mesi di gestione Bussetti del Miur – sottolinea il sindacato – si e’ fatto tutto il contrario di cio’ che era utile per lottare contro la precarieta’: si e’ abolita la formazione iniziale, si e’ inceppato il reclutamento con la mancata riapertura delle GaE, il licenziamento delle maestre con diploma magistrale, l’abolizione del concorso riservato ai precari storici e del limite ai contratti a termine, non si e’ piu’ finanziato il fondo per coprire i risarcimenti disposti dai giudici. Mai in nessun Paese civile si e’ visto il licenziamento per legge di 7 mila maestre entrate nei ruoli dello Stato dopo aver superato l’anno di prova, e andare deserte 30 mila cattedre da dare in ruolo, pur in presenza di 150 mila docenti abilitati”.

“Per queste ragioni – continua – si sono creati i presupposti perche’ finalmente la Commissione europea possa denunciare lo Stato italiano comminando severe sanzioni. Anief, nel frattempo, continua con tenacia a portare avanti il reclamo collettivo al Consiglio d’Europa, attraverso il quale si e’ chiesto ai giudici una lettura euro-orientata della norma nazionale che riapra le GaE. A questa strada se ne aggiunge un’ultima finale con una maxi vertenza risarcitoria al tribunale di Roma nei confronti del governo italiano”.

“Appurato che – avverte Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief -non c’e’ alcuna intenzione di assumere a tempo indeterminato questi docenti abilitati, e’ bene che si inseriscano subito nelle graduatorie ad esaurimento gia’ con la finestra’ che si aprira’ nei prossimi giorni. Anche perche’ al Miur e al governo sanno bene che il loro operato e’ indispensabile per il regolare svolgimento delle lezioni. Inoltre, e’ bene che si decida a breve di confermare anche i tanti maestri con diploma magistrale dei contratti in scadenza al 30 giugno. Poi, deve essere trovata una soluzione per i precari con 36 mesi di servizio affinche’ possano conseguire un’abilitazione ed essere inseriti fin dal prossimo anno nelle stesse GaE”.

Nel frattempo, conclude, “impugneremo nuovamente il decreto ministeriale di apertura delle GaE con il piu’ grande contenzioso che la scuola italiana abbia conosciuto: Bussetti sara’ ricordato per aver portato centomila insegnanti a denunciare un suo decreto presso il tribunale amministrativo”.

