Al via accordo su biometano tra filiera agricola e industriale

Roma, 18 apr. (AdnKronos) – Cib, Confagricoltura, Eni, Fpt Industrial, Iveco, New Holland Agriculture e Snam hanno siglato oggi a Roma l’accordo di cooperazione per sostenere l’attuazione degli obiettivi del decreto sul biometano, che rappresenta una grande opportunita’ di crescita per il Paese trattandosi di una energia rinnovabile, pulita, programmabile e flessibile. L’intesa e’ stata siglata da Marco Alvera’, ad di Snam, Piero Gattoni, presidente del Cib, Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, Carlo Lambro, brand president di New Holland Agriculture e amministratore delegato Cnh Industrial Italia, Giacomo Rispoli, direttore Portfolio Management&Supply and Licensing di Eni, Annalisa Stupenengo, ad Fpt Industrial e membro del Global Executive Committee di Cnh Industrial, e Michele Ziosi, direttore relazioni Istituzionali Cnh Industrial.

Un accordo di filiera del settore agricolo e industriale, a poco piu’ di un anno dall’emanazione del decreto 2 marzo 2018 sulla promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti, che si inserisce non solo nel raggiungimento del target sulle energie rinnovabili nei trasporti al 2020, ma si proietta gia’ nel percorso di decarbonizzazione previsto dalla strategia Clima Energia. Quest’ultima, in particolare, fissa nuove sfide per la mobilita’ sostenibile prevedendo di raggiungere una quota rinnovabile del 21,6% al 2030, contribuendo contemporaneamente alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e al contrasto ai cambiamenti climatici.

In tale contesto il biometano, con una produzione oggi stimabile al 2030 di 8 miliardi di metri cubi, riveste un ruolo fondamentale per raggiungere il previsto obiettivo dell’8% per i biocarburanti avanzati, sostenendo anche il sistema gas, che giochera’ un ruolo indispensabile nella transizione del sistema energetico nazionale. Tutto cio’ in armonia con i nuovi indirizzi Ue per un’economia sempre piu’ circolare attraverso l’utilizzo di effluenti zootecnici, residui, sottoprodotti delle attivita’ agricole e agroalimentari e di colture di integrazione che deve essere promosso, sia nella produzione di biometano, sia nel successivo utilizzo del digestato nella fertilizzazione dei suoli, in modo da valorizzare le risorse organiche, avere imprese sempre piu’ competitive e creare nuovi posti di lavoro nelle zone rurali.

Non e’ un caso che la filiera del biogas-biometano risulti uno dei settori a maggiore intensita’ occupazionale nel contesto delle energie rinnovabili e che abbia gia’ favorito la creazione di oltre 6.400 posti di lavoro permanenti nel nostro Paese.

Si avvia cosi’ una importante collaborazione nell’ambito della mobilita’ sostenibile, con nuove iniziative e progettualita’ sul biometano rivolte alle imprese della filiera, alla Pubblica amministrazione, all’informazione dei cittadini, alla ricerca e sviluppo.

(Adnkronos)