A Mirabilandia torna ‘SlimeFest’

Sabato 15 giugno torna SlimeFest, l'evento di musica e divertimento dove i protagonisti sono i ragazzi e i loro talent preferiti, organizzato da Nickelodeon, il brand per ragazzi e famiglie presente in esclusiva su Sky (canale 605) di Viacom International Media Networks Italia, azienda guidata dall'A.D. Andrea Castellari. Dopo il grande successo dello scorso anno, la quarta edizione italiana di SlimeFest si terra' di nuovo a Mirabilandia, alle porte di Ravenna. Il Parco divertimenti piu' grande d'Italia e' un luogo amato da adulti e bambini e adatto al divertimento di tutta la famiglia, grazie alle sue attrazioni da guinness dei primati e alla nuova area Ducati World.

Grandissime novita’ per la conduzione dello show che quest’anno sara’ affidata a Federica Carta, cantante pop soul molto conosciuta dai fan di SlimeFest, vista la sua partecipazione alla scorsa edizione dove ha duettato con Shade con cui ha collezionato due successi: il singolo ‘Irraggiungibile’, certificato Triplo Disco di Platino, con oltre 100 milioni di visualizzazioni e l’ultimo ‘Senza farlo apposta’, certificato Platino per le vendite e con oltre 22 milioni di visualizzazioni.

Federica Carta, oltre a presentare, si esibira’ anche sul palco insieme al resto del cast annunciato oggi: Alessandro Casillo, Biondo, Briga, Emma Muscat, Einar, Matteo Markus Bok, Mose, Shade (presentatore della scorsa edizione) e Thomas. Obiettivo comune, portare una grande carica di divertimento e litri e litri di slime, la sostanza verde appiccicosa che inondera’ il palco, i cantanti e il pubblico. Ma non e’ finita perche’ il pomeriggio di musica targato SlimeFest sara’ animato anche da tanti ospiti tra muser, influencer e youtuber che verranno annunciati nelle prossime settimane.

Big Babol sara’ Main Partner di SlimeFest 2019 e di una meravigliosa attivita’. Dal 6 al 26 maggio, su nicktv.it, si potra’ partecipare al contest esclusivo ‘Alla ricerca di Marco’: i 2 finalisti potranno comporre la propria squadra e sfidarsi in una ‘caccia all’influencer’ all’interno di Mirabilandia. Il premio? Oltre a vincere l’ingresso al Parco, avranno l’opportunita’ di conoscere il loro influencer preferito, Marco Cellucci, e passare il pomeriggio con lui nel backstage di SlimeFest. Big Babol, il bubble gum dei grandi palloni, promuove il gioco libero e il divertimento all’aria aperta: Big Babol Play Big. SlimeFest 2019 iniziera’ alle ore 16 con un pre-show ricco di giochi e attivita’. Per non perdere l’appuntamento con SlimeFest, e’ possibile acquistare il biglietto di ingresso al parco su www.mirabilandia.it

