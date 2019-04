Veneto: michielli riconfermato alla guida di confturismo

Venezia, 17 apr. (AdnKronos) – Da 12 anni al comando, oggi la riconferma. Marco Michielli e stato rieletto, per il 6 mandato consecutivo, alla guida di Confturismo Veneto, la piu rappresentativa Confederazione delle imprese turistiche, in quella che e la regione piu turistica d’Italia. Il Consiglio generale di Confturismo Veneto, riunito oggi a Mestre, ha quindi rinnovato fino al 2020 la propria fiducia al presidente uscente, in carica ininterrottamente dal 2007.

Le sue prime parole sono state per il direttore Nicola Sartorello, scomparso improvvisamente lo scorso dicembre lasciando un vuoto incolmabile non solo dal punto di vista professionale, ma anche sotto il profilo umano: ‘Abbiamo lavorato fianco a fianco per oltre un decennio, in ogni momento sapevo di potermi affidare a lui. Per il suo spessore, per le sue capacita, per la sua profonda conoscenza dei meccanismi che regolano il settore turistico ‘, ha detto il presidente di Confturismo Veneto.

Laureato in Giurisprudenza, Michielli e nato a Padova il 16 dicembre del 1956. Manager e imprenditore turistico, e anche vicepresidente nazionale di Confturismo e di Federalberghi, sostenitore della bellezza e della difesa del paesaggio come ‘conditio sine qua non’ della vocazione turistica di un territorio ed elemento prioritario nella scelta dei turisti.

(Adnkronos)