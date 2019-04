Veneto: michielli riconfermato alla guida di confturismo (2)

(AdnKronos) – A poche settimane dalla pubblicazione dei dati regionali sull’andamento del settore nella nostra regione, Michielli ne sottolinea il ruolo trainante, convinto che “la ripresa debba necessariamente partire dal turismo, l’unico settore ad aver ‘tenuto’, crescendo in alcuni casi, in questo lungo periodo di crisi economica”. ‘Non e una ragione per fermarsi – dice Michielli – Anzi, dopo anni di turbolenze interne, i Paesi nordafricani, come ad esempio l’Egitto, che sono tra i nostri competitor, hanno disinserito il freno a mano e stanno gia ingranando la marcia per attingere ai nostri bacini. Dobbiamo invertire questa tendenza rinforzando la nostra proposta ‘.

‘Tra le parole chiave, individuo: sostenibilita, innovazione, autonomia, rispetto delle regole. La sostenibilita e una strada obbligata perche nessun turista vorrebbe trascorrere le proprie vacanze in mezzo al cemento, tra mari inquinati o respirando smog. L’innovazione comincia sui banchi di scuola: dobbiamo investire sulle nuove generazioni e far leva sulla loro dimestichezza con il digitale – spiega Michielli – Dovremmo inoltre poter disporre di una parte delle risorse prodotte sul territorio per reinvestirle (anche) nel settore turistico. Bisognerebbe inoltre dare la volata finale al cosiddetto ‘codice degli alloggi’ destinati agli affitti turistici per contrastare l’abusivismo, incrementare le entrate nelle casse pubbliche, e consentire a chi e onesto di operare in un regime di concorrenza leale (e reale) ‘.

Sulle Olimpiadi invernali del 2026, Michielli ribadisce che “Cortina e tutto il comprensorio dolomitico – che si espande nel Triveneto – sono senza dubbio?l’unico scenario?gia in gran parte attrezzato, in grado di offrire una location emozionante e suggestiva ‘.

(Adnkronos)