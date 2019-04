L’Associazione a tutela della salute degli imprenditori

Confartigianato Imprese Padova informa che il fondo di solidarietà Certa per il 2019 è stato sostituito da Sani in Azienda, un fondo più idoneo che offre un’ampia gamma di prestazioni sanitarie oggetto di indennizzo.Per conoscere tutte le opportunità del fondo Sani in Azienda clicca qui. Per maggiori informazioni: Ufficio Promozione e sviluppo d’impresa, tel. 049 8206150, email: [email protected]



(UPA di Padova)