Scuola: in veneto 1 ragazzo su 9 lascia, meno abbandoni della media nazionale (2)

(AdnKronos) – “Dobbiamo fare una seria riflessione sull’insegnamento della matematica e delle materie scientifiche nella scuola, uno dei maggiori punti critici nella didattica scolastica – aggiunge l’assessore – Occorre investire su preparazione didattica e motivazione dei docenti e su metodologie diverse di insegnamento. Consapevoli, tuttavia, che la Regione, se per il rafforzamento delle competenze linguistiche puo fare ricorso ai fondi e ai programmi del Fondo sociale europeo, non ha invece ne risorse ne strumenti per intervenire sul potenziamento delle competenze scientifiche nella scuola”.

“Ancora una volta – conclude – si dimostra l’utilita, o meglio la necessita, di una maggiore autonomia regionale nella scuola, per adeguare percorsi e profili ai bisogni didattici dei nostri giovani e alle esigenze della societa e del mondo del lavoro”.

