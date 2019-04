“Roma sporca e piena di buche”, Balivo denuncia degrado

Social





Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Roma mi ha accolta nel 1999 come una figlia, mi ha fatto crescere, mi ha coccolata, mi ha regalato dei momenti unici. Poi la vita mi ha portata lontana dalla Capitale…”. Caterina Balivo denuncia il degrado di Roma con un post su Instagram. “Mancavo da 10 anni”, scrive, “e tornarci e’ stato emozionante, ma anche deludente”. Sporca, trafficata, con buche ovunque per non parlare delle cacche dei cani e dei cumuli di immondizia che mi hanno riportata agli anni ’90 nella mia citta’ natale” ossia Napoli. “La vogliamo salvare???”, chiede la conduttrice. “Tagga la Raggi, magari te risponde” le suggeriscono, mentre c’e’ se la prende con “l’incivilta’ dei romani” e chi dal capoluogo lombardo la invita “a tornare a Milano”.

