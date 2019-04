Politica Agricola Comunitaria. Le linee di Coldiretti illustrate alla delegazione turca

17 aprile 2019 – Una delegazione di funzionari del Ministero dell’Agricoltura in Turchia, con rappresentanti di organizzazioni non governative e altri stakeholders del settore, ha incontrato i dirigenti di Coldiretti Veneto nell’ambito del progetto UE “Technical Assistance for the Establishment of a Farm Advisory System (FAS) in Turkey”. Organizzata da Eurecna società di assistenza tecnica, con sede a Mestre (VE) che gestisce progetti finanziati dall’Unione Europea, la visita ha inteso approfondire la best practice e il funzionamento in ciascun paese della Politica Agricola Comunitaria (Pac) e del Farm Advisory System, al momento in via di istituzionalizzazione in Turchia. Il gruppo infatti ha già visitato altre realtà professionali in Polonia, Romania ad esempio e si prepara per altre mete in Francia e Spagna.

Coldiretti Veneto, scelta per una testimonianza italiana, ha messo in evidenza i punti strategici della revisione per attuare una redistribuzione esterna più equa dei sostegni economici finanziari tra Paesi, rispetto al rapporto tra i redditi medi agricoli aziendali e quelli percepiti dalle altre attività economiche.

(Coldiretti Veneto)