Data – 18/04/2019

Inizio: 19:30 – Fine: 19:30

Piazza De Gasperi

Nome dell’Associazione: Progetto Giovani Comune di Padova

Recapito telefonico per l’evento: 049 8204795

Email: [email protected]

Sito web: http://www.progettogiovani.pd.it/lume-arte-pubblica-in-piazza-de-gasperi/

L’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova presenta LUME, progetto per la realizzazione di un’opera di arte pubblica per Piazza De Gasperi.

L’inaugurazione, giovedì 18 aprile alle 19:30, è ad accesso libero e gratuito.

LUME è un progetto per un’opera collettiva, frutto di un percorso di co-creazione e co-progettazione promosso da Progetto Giovani e guidato da Anna de Manincor con la partecipazione di 11 artisti emergenti, architetti e creativi under 35.

L’intervento in Piazza De Gasperi sarà visibile dal tramonto all’alba per la durata di un mese dalla data di inaugurazione.

LUME è un intervento luminoso temporaneo in Piazza de Gasperi che mette al centro della ricerca artistica il territorio, la comunità, le relazioni e l’agire nello spazio pubblico. L’area di azione è parte costitutiva dell’opera: lo spazio diviene bene comune, da vivere, interpretare, agire.

L’installazione diffusa si presenta come una coreografia di luci – diverse per colore e intensità – che coinvolge immobili sfitti, da tempo inattivi o in trasformazione, situati lungo il perimetro della piazza.

L’utilizzo della luce all’interno di questi spazi vuole essere lo strumento per restituire loro una voce silenziosa, una presenza vitale capace di entrare in relazione con la complessità del tessuto sociale, politico ed economico dell’area urbana e con la stratificazione di identità che la costituiscono.

Lo spazio collettivo della piazza viene in questo modo trasformato temporaneamente, nel tentativo di metterne in discussione i rapporti tra esterno e interno, passato e futuro, aspettative e realtà.

(CSV di Padova)