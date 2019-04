Europee: ecco cosa chiedono le pmi del veneto ai candidati (2)

(AdnKronos) – Uno dei temi che piu sta a cuore agli imprenditori e l’equita fiscale. “La politica fiscale sovrana dei singoli Stati membri deve essere accompagnata da un sistema fiscale equiparabile a livello internazionale. Tra le richieste avanzate per la salvaguardia della concorrenza leale c’e l’introduzione di un’unica base di tassazione per le imprese. Chiediamo inoltre il rispetto del Codice di condotta del Consiglio europeo che cerca di evitare ‘una concorrenza fiscale dannosa ‘. Le soluzioni nazionali o isolate dei singoli Stati danno luogo a distorsioni a favore dei concorrenti stranieri – aggiunge Valerio – L’UE deve utilizzare maggiormente la propria competenza in materia di imposte indirette per un’armonizzazione maggiore”.

“Solo un mercato unico completo in cui le norme comuni si applicano in modo efficiente e che porta flessibilita e certezza del diritto puo resistere. La revisione dei regolamenti esistenti e la loro semplificazione non devono essere solo richieste a livello politico, ma devono infine trasformarsi in misure concrete. Cosi come dovrebbe succedere per l’idea del mercato unico digitale e in campo amministrativo: anche se sono soprattutto gli Stati membri a difendere piu il proprio apparato burocratico che il legittimo interesse degli imprenditori a lavorare, l’Unione europea potrebbe fare molto di piu per un cambio di paradigma nelle pubbliche amministrazioni, sostenendo con forza l’introduzione armonizzata dell’e-government per il 90% delle procedure con l’uso di tecnologie che consentono lo scambio tra amministrazioni e paesi diversi”, sottolinea.

