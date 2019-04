Elezioni: morosin, ‘per regionali 2020 si parte, questo il programma del partito dei veneti’ (2)

(AdnKronos) – E se Roma dovesse ostacolare l’autogoverno del Veneto? “? nostra ferma intenzione indire il referendum consultivo per l’indipendenza del Veneto come avvenuto per la Scozia, il Montenegro e il Quebec e il Kosovo, lasciando cosi democraticamente la parola ai Veneti!”, annuncia.

E tra i primi propositi del Partito dei Veneti c’e quello per cui: ‘i soldi dei veneti restino in Veneto: il Veneto deve trattenere il 90% delle imposte e tasse pagate, ad esempio regionalizzando I’irpef; poi la riduzione dell’IRAP per aziende con sede legale e operativa in Veneto e via la fattura elettronica a tutte le piccole imprese con meno di 5 dipendenti o meno di 50 mila euro di fatturato annuo”.

