Cosplay photo shooting

Giorno e Orario

Data – 19/05/2019

Inizio: 14:30 – Fine: 18:30

Luogo

Villa Breda

Nome dell’Associazione: Associazione Mai Più Limiti

Recapito telefonico per l’evento: 340 178 2860

Email: [email protected]

Sito web: http://maipiulimiti.com/2019/04/photoshooting-in-villa/blog/maurcontpres/

Tipologia:

In occasione della prima Festa della Fotografia, che si terrà in Villa Breda (PD) dal 26/04 al 27/05, abbiamo organizzato in collaborazione con l’Associazione Vivi-amo Villa Breda e con gli Amici della Fotografia una sessione fotografica dedicata esclusivamente ai Cosplayer! Saranno presenti più di 15 fotografi pronti ad immortalarvi in questo splendido scenario, per una giornata all’insegna del divertimento e dello stare insieme!

Programma dell’evento:

– 10.30 apertura di Villa Breda e del parco storico

tempo libero e Pic-nic al sacco tutti assieme

– 14.00 inzio della sessione fotografica

– 18.30 termine della sessione

Per chi avesse voglia ci sarà la possibilità di passare tutta la giornata nel bellissimo parco storico della Villa, a partire dalle ore 10.30 noi saremo lì ad accogliervi!

L’ingresso alla Villa e la partecipazione all’evento sono a aperti a tutti e completamente gratuiti! Più siamo meglio è, l’importante è stare in compagnia!

Grande parcheggio gratuito.

Per chi volesse usare i mezzi pubblici, la linea 10 per Ponte di Brenta ferma davanti la villa.

(CSV di Padova)