Data – 27/04/2019

Inizio: 09:30 – Fine: 17:30

Centro Culturale San Gaetano

Nome dell’Associazione: Comune di Padova

Email: [email protected]

Sito web: http://www.progettogiovani.pd.it/corso-tecniche-di-invenzione-e-di-scrittura-narrativa/

L’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova realizza il corso “Tecniche di invenzione e di scrittura creativa“ condotto da Luigi Dal Cin, nell’ambito di Anime Verdi, in programma l’1 e 2 giugno 2019.

Il laboratorio si svolge presso lo Spazio 35 del centro culturale San Gaetano nelle seguenti date:

sabato 27 aprile | 9:30 – 13:30 | 14:30 – 17:30;

| 9:30 – 13:30 | 14:30 – 17:30; giovedì 9 maggio | 9:30 – 13:30 | 14:30 – 17:30 .

In questo corso saranno analizzati i processi e gli elementi fondamentali che sorreggono la scrittura di tutti i testi narrativi e, in particolare, di quelli rivolti a giovani lettori e applicati alla narrazione del patrimonio artistico, storico e culturale, per condurre i partecipanti ad una maggiore consapevolezza sulle modalità e sulle scelte che si possono adottare e proporre. Con un’ottica operativa che consenta di applicare quanto appreso anche in un’eventuale attività didattica con bambini e ragazzi.

Durante il corso sono previsti espliciti consigli per l’applicazione diretta delle tecniche di scrittura in attività didattiche con i ragazzi.

Alla fine della prima giornata di corso è prevista la consegna di un’esercitazione individuale che prevede di narrare ai ragazzi un giardino di Padova da realizzarsi a casa applicando le tecniche di invenzione, narrazione e scrittura analizzate in classe. Nella seconda giornata di corso sono previsti approfondimenti sulle tecniche di scrittura e un’analisi dei testi prodotti, con discussioni, deduzioni, osservazioni e suggerimenti.

Gli obiettivi

Fornire una competenza sugli elementi fondamentali che guidano la scrittura di testi narrativi rivolti, in particolare, a giovani lettori.

Fornire le competenze per identificare le caratteristiche del lettore bambino.

Fornire le competenze per narrare il patrimonio storico, artistico e culturale.

Fornire le competenze critiche necessarie ad un’analisi consapevole del testo narrativo, per poterne così identificare le carenze e proporre le migliorie necessarie.

Fornire strumenti tecnici e spunti operativi per applicare quanto appreso in un’eventuale attività didattica.

Sperimentare l’analisi critica di un testo narrativo in fase di editing.

La partecipazione è gratuita e riservata a giovani under 30. Per partecipare è necessario registrarsi attraverso l’apposito modulo online al sito https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7vRuQfT7MIM9Mbn8OuOyiabAJsFRWqSCFoi9OjeJTXMU7GQ/viewform

(CSV di Padova)