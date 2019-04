Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 05/05/2019

Inizio: 08:00 – Fine: 08:00

Luogo

Piazza Castello

Nome dell’Associazione: Comune di Piove di Sacco

Recapito telefonico per l’evento: 3394721591

Email: [email protected]

Sito web: https://www.evensi.it/8-corri-che-piove-piove-di-sacco/303902134

Tipologia:

Domenica 5 maggio 2019 i Rain Runners presentano l’ottava edizione della “Corri che….Piove!”.

Quest’anno la partenza sarà da Piazza Castello a Piove di Sacco a partire dalle ore 8! Percorsi di 7, 14 e 21 km, adatti sia ai camminatori sia ai runners!

Sarà messo a disposizione il servizio di assistenza medica, deposito zaini e ovviamente ristori lungo il percorso.

Il costo dell’iscrizione sarà di 2€ per i Gruppi e per tesserati Fiasp, e di 2,50€ per i non tesserati.

Potrete iscrivervi domenica mattina direttamente, ma metteremo a disposizione anche un banchetto per effettuare una pre iscrizione già sabato 4 maggio al pomeriggio in Piazza Vittorio Emanuele a Piove di Sacco.

La manifestazione è aperta anche ai corridori più piccini!!

Alle ore 9.30 infatti partirà la Mini Run, un percorso di 5chilometri dedicato ai piccoli Runners!! Con ristoro in stile baby!!

La partecipazione per i più piccoli è gratuita, mentre il costo per ogni accompagnatore sarà di 2,50€.

Vi aspettiamo!!

(CSV di Padova)