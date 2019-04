Consulta: legittimo pagamento differito buonuscita statali

Roma, 17 apr. – (AdnKronos) – La Corte Costituzionale si e’ riunita oggi in camera di consiglio per discutere le questioni sollevate dal Tribunale di Roma sulla legittimita’ della normativa riguardante il pagamento differito e rateale delle indennita’ di fine servizio dei dipendenti pubblici.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che al termine della discussione le questioni sono state dichiarate infondate ma con esclusivo riferimento al caso di una lavoratrice in pensione per ragioni diverse dal raggiungimento dei limiti massimi di eta’ o di servizio. In questa ipotesi, la Corte ha ritenuto non irragionevole il regime restrittivo introdotto dal legislatore, che prevede la liquidazione delle indennita’ nel termine di 24 mesi e il pagamento in rate annuali.

Restano quindi impregiudicate le questioni sul pagamento delle indennita’ nel termine di 12 mesi, e sulle relative rateizzazioni, per i pensionati che hanno raggiunto i limiti massimi di eta’ o di servizio.

(Adnkronos)