Benetton: accelera sui negozi, al via un programma di nuove aperture (2)

(AdnKronos) – I primi store “Light Colors” saranno inaugurati nella Primavera/Estate 2019 a Novara in Corso Italia 6, a Roma in Via del Corso e a Palermo in Via Sciuti. All’estero invece, il nuovo store concept e gia sbarcato a Istanbul, dove nei giorni scorsi ha riaperto il piu grande negozio della Turchia in questa nuova veste. Seguiranno Faenza, Napoli, Trapani e ancora Bangalore e Deauville, per citarne alcuni.

Lo store concept del flagship di Londra, aperto a marzo 2018, sara invece il modello di riferimento per i punti vendita nei grandi crocevia commerciali: dopo Londra, D?sseldorf, Padova e Torino, aperti nel 2018, il nuovo concept arrivera a breve anche nei flagship Benetton di Paseo de Gracia a Barcellona e Connaught Place a Nuova Delhi.

Le nuove aperture segnano un deciso passo nello sviluppo della rete vendita: oggi Benetton Group ha un network distributivo capillare e diffuso in tutto il mondo di circa 5000 negozi.

