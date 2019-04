Piazzola S/Brenta: Welfare territoriale, ecco la prima impresa

«E un vero piacere vedere che questo lungo e faticoso lavoro di concertazione sta dando i primi frutti. Stiamo assistendo ai primi passi di un nuovo modello di sviluppo economico e sociale di cui beneficeranno imprese, lavoratori, famiglie e tutta la comunità nel suo complesso».

E’ con queste parole che l’assessore Nicol Ranzato accoglie la notizia che Finco Agricoltura di Campo San Martino, prima azienda in assoluto, ha aderito al progetto di welfare territoriale “Alleanze territoriali per la famiglia” progetto che mira ad offire alle aziende del territorio un paniere di beni e servizi pubblici e privati, definito tramite convenzioni sottoscritte dalle Amministrazioni Comunali con i fornitori locali, in moda da generare un circuito virtuoso di sviluppo economico di cui beneficeranno imprese, lavoratori, famiglie e tutta la comunità nel suo complesso.

In questo contesto le Amministrazioni Comunali si interpongono nel meccanismo applicativo del welfare aziendale/territoriale orientando le scelte delle aziende in modo da garantire che le stesse vengano realizzate nel vero interesse della collettività.