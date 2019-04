video interpreti in lingua dei segni per l’Urp

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Padova si arricchisce di un nuovo servizio per l’accessibilita’ e l’inclusione.

Nelle prossime settimane infatti negli uffici dell’Urp sara’ attivo in via sperimentale un video servizio di interpretariato in lingua dei segni Lis per fare in modo che anche le persone sorde possano accedere senza problemi ai servizi dell’Amministrazione.

“L’Urp e’ un punto di riferimento per i cittadini – sottolinea l’Assessora al sociale – qui possono conoscere tutti i servizi che a loro sono dedicati e a cui possono accedere. A volte pero’ puo’ capitare che chi ha bisogno di informazioni abbia difficolta’ a rivolgersi al personale che lo puo’ aiutare per problemi di comunicazione. Oggi anche grazie alla tecnologia possiamo trovare modi nuovi per abbattere queste barriere. Grazie ai video interpreti da ora i nostri uffici possono essere accessibili a piu’ persone con disabilita’ e favorirne l’autonomia. Si tratta di una di quelle attenzioni indispensabili per una comunita’ davvero inclusiva” .

Il servizio e’ offerto sulla base di un accordo con Veasyt, spin off dell’Universita’ Ca’ Foscari di Venezia specializzata nell’offrire soluzioni digitali per l’accessibilita’ e l’abbattimento delle barriere di comunicazione.

Il video-interpretariato professionale a distanza e’ fruibile via web o tramite app da computer e tablet in modo facile. L’interprete viene contattato su appuntamento o su richiesta istantanea.

Oltre al video interprete professionale Lis l’accordo raggiunto con Veasyt mette a disposizione dell’ufficio, con le medesime modalita’, un interprete in diverse lingue dei segni (inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese e arabo) su appuntamento con mediatori linguistico culturali.

Il servizio avra’ durata sperimentale fino al gennaio 2020.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

