Petrarca Rugby: SERIE A BORSARI RUGBY BADIA vs PETRARCA RUGBY 19-20

Grande vittoria fuori casa per i nostri cadetti che sconfiggono allo scadere il Rugby Badia. Partita molto dura e fisica dal primo fino all’ottantesimo minuto. È subito il Petrarca a muovere il tabellone con un calcio piazzato ma il Badia trova poco dopo una meta e si porta in vantaggio. Nessuna squadra riesce ad imporre il propio gioco e la superiorità sull’altra così il risultato rimane in bilico fino alla fine della partita quando sul 19-14 a favore dei padroni di casa la nostra cadetta riesce a trovare una meta con un calcio passaggio per l’ala allo scadere del tempo fissando il risultato per 19-20 per il Petrarca. Ci vediamo il 28 Aprile per l’ultima partita in casa della nostra serie A contro l’Udine Rugby

