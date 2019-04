Roma, 16 apr. (AdnKronos) – “Colgo l’occasione per segnalare che la vostra rete di cooperative registra una crescita in termini assoluti di occupati e me ne congratulo. State andando nella giusta direzione “. A scandirlo e’ stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo alla giornata di apertura del 40esimo Congresso Nazionale di Legacoop, oggi a Cinecitta’, a Roma.

