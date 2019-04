Lusetti: “Avanti con la lotta alla falsa cooperazione”

Roma, 16 apr. (AdnKronos) – “La consapevolezza dei soci, riguardo ai piu’ importanti fattori della vita delle proprie imprese esplicita il reale livello di autenticita’ e genuinita’ delle cooperative e rappresenta il primo vero contrasto alla falsa cooperazione”. Cosi’ Mauro Lusetti, numero uno di Legacoop, nella sua relazione al 40 Congresso nazionale a Roma.

“Questo contrasto non puo’ in ogni caso prescindere da un reale rafforzamento del sistema di vigilanza, – ha spiegato – attraverso una riforma organica della disciplina contenuta nel decreto legislativo 220/2002. Obiettivo sara’ esaltare le forme di collaborazione tra i vari soggetti coinvolti – di natura pubblica (Ministeri e Agenzie) e di natura associativa (Centrali cooperative) – per garantire il controllo di tutte le cooperative esistenti. Noi stiamo facendo la nostra parte e continueremo. Andremo al tavolo con il Ministero, per procedere al riordino della disciplina delle societa’ cooperative, anche per ricordare che la prossima frontiera e’ la lotta alle false imprese, per avere mercati piu’ concorrenziali e puliti” ha detto Lusetti.

“L’Alleanza sara’ per noi il soggetto attraverso cui costruire alleanze sociali e comunitarie, – ha aggiunto – per intercettare forme di auto organizzazione sociale e sviluppare nuove forme di sussidiarieta’. E’ lo strumento per abitare le frontiere lungo cui la cooperazione si giochera’ la possibilita’ di essere una presenza significativa anche per le generazioni future. L’Alleanza, per noi, e’ il motore necessario per cambiare la cooperazione e dare nuovo impulso alle imprese che rappresentiamo. Per questo motivo anche i tempi della sua realizzazione non sono piu’ rimandabili”.

(Adnkronos)