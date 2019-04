Liceo Fermi: il presidente Bui partecipa alla festa per i 50 anni

Il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui ha partecipato alla festa organizzata dall’Istituto Fermi di Padova per i cinquant’anni dalla fondazione. “Le Istituzioni – ha detto Bui – devono stare in mezzo ai nostri ragazzi. E’ con questa convinzione che, dopo la mia visita alla scuola di qualche giorno fa, ho accolto l’invito a partecipare alla festa. Il Fermi festeggia 50 anni di impegno verso i ragazzi, ma anche verso la città. Il futuro è in mano ai giovani e noi dobbiamo dare loro la massima fiducia perché non vivano nella rassegnazione di essere spettatori di un mondo che scorre senza di loro. Io credo nei ragazzi, nelle loro capacità e nei loro ideali, quindi il mio augurio è di portare nel cuore i ricordi e gli insegnamenti di questi anni da studenti e farne tesoro per la vita futura”.

(Provincia di Padova)