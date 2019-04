La malattia di Alzheimer. La ricerca, la prevenzione,la risposta a malati e famiglie.

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 14/05/2019

Inizio: 08:30 – Fine: 17:00

Luogo

Ospedale San Giacomo Apostolo

Nome dell’Associazione: Federazione Veneta Solidarietà Alzheimer

Recapito telefonico per l’evento: 348 3821805

Email: [email protected]

Sito web:

Tipologia:

Il concetto che dobbiamo prenderci cura della nostro cervello e del suo buon funzionamento è un pensiero che gradualmente si sta espandendo ed investe vari aspetti della nostra vita di tutti i giorni. Dobbiamo prestare molta attenzione alle nostre facoltà intellettive, a come potremmo metterle a rischio o preservarle per quando saremo più anziani. Parallelamente, gli insuccessi delle recenti sperimentazioni su nuovi farmaci verso l’Alzheimer ci lasciano con un senso di angoscia e la consapevolezza che dobbiamo fare molta ricerca per giungere a soluzioni concrete.

In questi ultimi anni nel Regno Unito, ma anche nel resto d’Europa, la malattia di Alzheimer ha colpito un numero crescente di persone e ha scalato la classifica negativa delle cause di morte collocandosi, con lievi differenze tra le diverse nazioni, tra le prime cause di mortalità. Ma cosa ci può dire su questo la RICERCA? Fare PREVENZIONE è concretamente possibile? Come si può rispondere ai bisogni sanitari e assistenziali delle famiglie dove c’è già un malato? Fermarci a riflettere su questi punti è importante per dare significato ai risultati delle ricerca e valorizzare le iniziative che cercano di contrastare questa malattia. Per questo si è deciso di realizzare per la seconda volta a Castelfranco Veneto una giornata di studio con ricercatori, clinici, tecnici della programmazione sanitaria per valutare quanto si sta facendo e quanto invece debba essere fatto in futuro.

Programma:

8.30 – Registrazione partecipanti

9.00 – Saluti

9.30 – Introduzione

Mario Plebani

moderatori: Nicolò Rizzuto e Alberto Cester

La vecchiaia dell’individuo e l’invecchiamento della specie verso il futuro

Marco Trabucchi

Il Progetto INTERCEPTOR: la “via italiana” alla diagnosi precoce

Paolo Maria Rossini

moderatori: Michela Marcon e Maurizio Gallucci

Capire chi è a rischio: come si può aiutare la genetica

Carlo Gabelli

La comorbilità neurologica nell’invecchiamento cerebrale: quale diagnosi e terapia

Annachiara Cagnin

11.15 – Coffee Break

11.45 – moderatori: Laura De Togni e Pierluigi Dal Santo

Il significato della medicina di genere

Amalia Bruni

L’intelligenza artificiale per l’Alzheimer

Pietro Liò

Importanza della valutazione delle malattie vascolari

per prevenire il declino cognitivo

Adriana Visonà

13.00 – Pausa pranzo

14.00 – moderatori: Giuseppe Gambina e Giorgio Pavan

Invecchiamento e malattie neurodegenerative

Claudio Franceschi

Ambiente, invecchiamento e declino cognitivo. Nuovi paradigmi nello sviluppo delle malattie cronico degenerative

Sofia Pavanello

Omicidio e suicidio, reazioni estreme nel caregiving della demenza

Diego De Leo

Una mappa web a supporto del PDTA Regionale per le Demenze

Cristina Basso

La stimolazione cognitiva dalle arti visive

Donata Gollin

16.00 – Conclusioni

16.45 – Compilazione e consegna moduli ECM

Crediti ECM richiesti per tutte le professioni.

La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione a [email protected]

Per informazioni 348 3821805

(CSV di Padova)