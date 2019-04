Porte aperte alla Fondazione: due appuntamenti speciali per raccontarti chi siamo e cosa facciamo. Ma non solo: la presentazione dei bilanci, visite guidate ai palazzi, workshop e un percorso sensoriale denso di suggestioni. Ecco il nostro primo Open Day, interamente dedicato a te!

Le università hanno aperto la strada. Poi sono arrivate le scuole. E, man mano, la (buona) pratica di aprire al pubblico le porte “di casa” si è diffusa fino a coinvolgere ogni tipologia di organizzazione, profit e non.

Ormai l’espressione “open day” è entrata nel linguaggio comune. E oggi vogliamo farla entrare anche nella nostra quotidianità.

Sì, apriamo le porte della nostra Fondazione.

Potrai venire a conoscerci. Scoprire chi siamo e cosa facciamo. Visitare i nostri palazzi storici: Palazzo del Monte di Pietà a Padova e Palazzo Roncale a Rovigo. Conoscerne la storia e godere dei capolavori che custodiscono. Incontrare lo staff. Sapere come possiamo diventare partner. Raccogliere informazioni. Condividere emozioni.

Per tutti questi motivi ti invitiamo a partecipare al nostro primo Open Day.

Dove e quando?

Due i territori in cui operiamo, due le sedi che ci ospitano. E quindi due saranno anche gli appuntamenti in cui apriremo le porte “di casa”, per conoscerci e farti conoscere gli obiettivi, le attività, i volti e le professionalità che animano la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo:

4 maggio 2019 – Padova – Palazzo del Monte di Pietà (piazza Duomo, 15);

18 maggio 2019 – Rovigo – Palazzo Roncale (piazza Vittorio Emanuele II, 25).

A che ora? Ti aspettiamo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Cosa faremo?

La Fondazione come non l’hai vista mai: lo staff, le attività, le storie di vita di chi beneficia del nostro impegno, in un percorso denso di suggestioni, ma non solo.

Sei visite guidate alla scoperta della storia e delle bellezze dei palazzi che ospitano le nostre attività, due workshop per accompagnarti nella presentazione del tuo progetto e tutto quello che abbiamo fatto nel 2018 con la presentazione dei nostri bilanci.

Vieni a trovarci e riserva il tuo posto per partecipare alle attività che richiedono la prenotazione.

Ti aspettiamo!

Gli eventi su prenotazione

Visite guidate

Sei visite guidate (della durata di 45 minuti) alla scoperta di Palazzo del Monte di Pietà a Padova e Palazzo Roncale a Rovigo. La storia, l’architettura, le decorazioni e gli ambienti interni, solitamente non aperti al pubblico, raccontati dalle nostre guide.

Scegli la città e riserva il tuo posto.

Padova Rovigo

Workshop

Vuoi sapere come realizzare il tuo progetto con il contributo della Fondazione?

Scegli la città e riserva il tuo posto.

Padova Rovigo

Presentazione dei Bilanci

Vuoi scoprire cosa abbiamo realizzato nel 2018?

Scegli la città e riserva il tuo posto.

Padova Rovigo

(Fondazione Cariparo)