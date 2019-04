I paesaggi dell’anima. Dalla scrittura alla fotografia

mercoledi 17 aprile, alle ore 17:30, sara’ inaugurata la mostra fotografica “I paesaggi dell’Anima” allestita presso le stanze della Fotografia di Palazzo Angeli in Prato della Valle, 1/A. L’esposizione, promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova, in sinergia con il Gruppo Fotografico Antenore Bfi e con il supporto dell’Universita’ Popolare, rimarra’ aperta fino al 5 maggio 2019 ad ingresso libero.

Il Gruppo Fotografico Antenore Bfi prosegue, con questa esposizione, la collaborazione con l’Universita’ Popolare di Padova nell’ambito del progetto “SIGILLOIMMAGINE”, affrontando nuovamente un confronto di linguaggi espressivi diversi.

In questa occasione le “parole” di 14 scrittori (Alessandra Bissattini, Alessandro Fort, Daniele Barbisan, Edoardo Convento, Enzo Ramazzina, Eugenio Marzotto, Gloria Venturini, Mara Dal Zilio, Marzia Giacon, Pierfrancesco Stella, Piergiorgio Boscariol, Rubina Valli, Stefania Zanotto, Tania Piazza) sono divenute fonte di ispirazione per 71 scatti fotografici dei soci del Gruppo Fotografico Antenore: Alessandro Nalin, Ana Maria Bizim, Antonio Coppola, Corina Veronese, Davide Bianchini, Donatella Tormene, Gabriele Mazzucco, Gianni Zampieri, Giorgio Tognon, Lorenzo Ranzato, Massimo Calvani, Massimo Di Vinci, Massimo Santinello, Mauro Chino, Michela Checchetto, Ornella Francou, Paolo Zampieri, Roberto Iannitti, Samuele Boldrin, Sandra Furlan, Sebastiano Bettio, Stefania Parise, Vincenzo Pellizzaro, William Pezzetta.

La scrittura spesso crea delle dimensioni legate alla fantasia, universi allegorici, descrive emozioni, scava nell’inconscio: la sfida dei fotografi e’ stata quella di ricondurre tutto cio’ al visibile, in qualche modo ad una realta’ tangibile che, sempre con grande rispetto per gli scrittori, potesse in qualche modo farsi espressione di una astrazione emozionale e interpretare il paesaggio interiore.

Il Gruppo Fotografico Antenore di Padova e’ un’associazione senza fini di lucro costituita nel 1991 con il proposito di diffondere, attraverso attivita’ di tipo formativo, divulgativo, espositivo, la conoscenza del linguaggio fotografico: un impegno per il quale il Gfa e’ stato insignito del titolo di Benemerito della Fotografia Italiana da parte della Fiaf – Federazione italiana associazioni fotografiche. Il Gfa e’ una associazione che si rivolge a tutti coloro che credono che la fotografia non sia solo un momento ludico ma, soprattutto, uno strumento culturale e artistico e vogliono confrontarsi con altri fotografi – amatoriali e non – che condividono la loro stessa passione approfondendo nel contempo le loro conoscenze tecniche ed estetiche.

L’Universita’ Popolare di Padova, fondata nel 1903, e’ uneacute;associazione culturale apolitica, senza scopi di lucro, che si propone di contribuire alla diffusione della cultura con l’organizzazione di corsi, conferenze, dibattiti, visite guidate ed altre iniziative di turismo sociale nonche’ mediante la gestione di una videoteca e di una biblioteca circolante.

Info:

orario 10-18, chiuso martedi e 1 maggio

Ingresso libero

sito padovacultura.it – www.fotoantenore.org

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190416/comunicato-stampa-i-paesaggi-dell%E2%80%99anima-dalla-scrittura-alla-fotografia