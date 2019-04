Greta vede il Papa

Citta’ del Vaticano, 16 apr. (AdnKronos) – Greta Thunberg, la svedese sedicenne attivista per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico, avra’ modo di incontrare il Papa. La ragazza, infatti, e’ stata ammessa al Baciamano al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro del 17 aprile. Che dira’ Greta al Papa, le e’ stato chiesto stamani al Parlamento europeo? “Non so ancora, ma forse diro’ qualcosa sul clima”, ha risposto Greta come riferisce il Sir.

Quanto al ruolo che possono giocare i giovani a difesa dell’ambiente, Greta ha detto: “Ci sono molte cose che i giovani possono fare per migliorare la situazione: soprattutto fare pressione sulle persone al potere e sugli adulti, perche’ sono coloro che possono avere piu’ influenza. Ma ci sono anche cose che si possono fare a livello individuale per cambiare le proprie abitudini, cercando di vivere nel modo piu’ neutro possibile dal punto di vista delle emissioni di carbonio. La cosa piu’ importante che possono fare e’ cercare di capire la portata della situazione, che cosa sta succedendo e il motivo per cui devono lottare per fermare cio’ che sta avvenendo”. E ancora: “Non mi dispiace fare quello che faccio. Sul piano personale – ha spiegato Greta – sono contenta di fare qualcosa che e’ importante, per cui mi sento necessaria”.

(Adnkronos)