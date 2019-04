Este: ESTE IN FIORE Natura in Arte – 25-28 aprile 2019

ESTE IN FIORE Natura in Arte – 25-28 aprile 2019

Dettagli Categoria: News dal Comune Pubblicato Martedì, 16 Aprile 2019 11:05 Visite: 20

Il 25 aprile Este aprirà le porte alla XVIII^ edizione della rassegna dedicata agli specialisti, ai cultori e agli amanti dei fiori e delle piante che potranno vivere quattro giorni all’insegna del mondo green.



“Le novità di questa 18ª edizione sono molte – annuncia Roberta Gallana. Innanzitutto quest’anno l’evento, che ha raggiunto la maggiore età, si presenta a Roma nei prestigiosi ambienti del Senato della Repubblica: la presentazione della kermesse avviene infatti nella capitale, ospiti del sen. Antonio De Poli, questore anziano, e alla presenza della Giunta Comunale e di altri parlamentari veneti”.



“Ma le novità riguardano soprattutto l’evento. Al classico trittico degli anni scorsi si aggiunge quest’anno una ulteriore giornata espositiva, portando così a quattro i giorni dell’evento. E ancora, Este in Fiore si conferma una manifestazione di vivaisti e aziende del settore, ma quest’anno si distingue soprattutto per l’ampia offerta culturale: attività didattiche, laboratori, visite ai monumenti e passeggiate naturalistiche, incontri d’arte: oltre 60 eventi per valorizzare le nostre bellezze artistiche. Natura e arte – continua il sindaco Gallana – è il leitmotiv della 18ª edizione di Este in Fiore”.



“Il pubblico della Rassegna Florovivaistica – conclude il sindaco Roberta Gallana – avrà infatti anche la possibilità di visitare, fino al 9 giugno, il “cantiere aperto” del restauro sul retro della pala di Giambattista Tiepolo e la mostra sugli incisori veneti del Settecento, oltre alle visite alle Torri, all’Area Archeologica di via Santo Stefano n. 11 e alle passeggiate tematiche alla scoperta della città murata. Conclude al meglio questa ampia offerta culturale-artistica l’allestimento in piazza Maggiore all’insegna dell’arte topiaria”.

La giornata inaugurale dell’evento più atteso della primavera estense, con 250 espositori, giovedì 25 aprile, oltre ad accogliere le eccellenze del Florovivaismo Veneto e Nazionale, ospiterà “Arte in Fiore” con numerosi pittori e scultori delle Associazioni Momart, Arteuganea e Spazio d’Arte RO.Sa che, attraverso mostre e laboratori di pittura en plein air, renderanno il cuore di Este un quadro di colori e armonie.



“Chi apprezza i fiori non può non apprezzare l’arte”, proprio su questa espressione è stato concepito il tema di questa 18ª edizione, “Natura in Arte”, la fusione tra arte e natura che il visitatore percepirà attraverso la coinvolgente scenografia che, già da venerdì 19 aprile, potrà essere ammirata in Piazza Maggiore. Un’installazione artistica realizzata con l’utilizzo delle specie floreali più colorate, unite alla precisione dell’Arte Topiaria, l’antica e raffinata tecnica di tagliare siepi e arbusti trasformandoli in vere e proprie opere d’arte. Sarà un’opera complessa, un mix di espressioni artistiche che faranno interagire le diverse specie floreali con le verdi architetture. Fiori e arte dialogheranno tra loro creando un turbinio di sfumature che, combinate armoniosamente, vestiranno Piazza Maggiore come un abito fatto su misura.



Este in Fiore sarà vissuta con partecipazione ed interazione, un’idea nata con l’intenzione di rendere il pubblico protagonista attivo della manifestazione. Il coinvolgimento a 360 gradi del visitatore è un’altra delle novità dell’edizione 2019.



Saranno infatti realizzati numerosi workshop attraverso i quali gli amanti del mondo floreale potranno arricchire le proprie conoscenze, sperimentare e mettersi alla prova nel realizzare con le proprie mani alcuni oggetti 100% naturali e vegetali. Ma non solo, anche i più piccoli troveranno spazio per divertirsi e scoprire la bellezza dei fiori e della natura grazie ai laboratoriludico–didattici per bambini, dove impareranno a costruire da soli alcuni oggetti legati alle piante e agli insetti che le abitano e se ne cibano.



Il visitatore sarà inoltre incuriosito e affascinato da numerose esibizioni live delle più articolate e particolari attività legate al mondo green: potatura piante a forma (classica dell’arte Topiaria), sculture in legno e potatura aerea su funi, spettacoli imperdibili e straordinari.

Ma non finisce qui, il ricco programma di Este in Fiore, nella giornata di domenica 28 aprile, vedrà la realizzazione di un particolare intrattenimento musicale. Saranno infatti create alcune postazioni lungo le mura dei Giardini del Castello dove si esibiranno pianisti, violinisti, arpisti, flautisti, per accompagnare i visitatori nel loro percorso esplorativo.



Inoltre, Este in Fiore vedrà nel Centro Storico un’esplosione di colori e armonie, grazie alla mostra del Florovivaismo e del Gardening, che conquisterà le vie e le piazze del cuore di Este tra piante, fiori e oggettistica legata al mondo del green.



Come da tradizione, non mancherà il giusto riconoscimento ai veri professionisti del florovivaismo; a seguito di un’attenta valutazione da parte di una giuria “esperta”, verrà conferito il premio “Miglior Espositore 2019”, ma non solo, anche i commercianti e i cittadini di Este diventeranno protagonisti dell’evento con decorazioni floreali lungo le vie e le piazze rendendo il centro storico della città un armonioso e colorato giardino fiorito.



Oltre alle eccellenze nazionali del florovivaismo, anche quest’anno verranno coinvolte le aziende produttrici del territorio che daranno vita all’Isola del Gusto, con uno spazio all’interno dei Giardini del Castello per far degustare ad adulti e bambini le tipicità venete.



Per la 18ª edizione si ringraziano i main sponsor: Veneta Mineraria, S.E.S.A., Komatsu Italia, Banca Patavina, Extense Interspar, Hotel Beatrice d’Este, Pietrogrande Fiorese, Autoteam e i media partner: Radio Bella&Monella e Radio Birikina.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO – INGRESSO GRATUITO



Giardini del Castello: giovedì 25 aprile dalle ore 08.30 alle ore 20.00; venerdì 26 aprile dalle ore 08.30 alle ore 20.00; sabato 27 aprile dalle ore 08.30 alle ore 20.00 e domenica 28 dalle ore 8.30 alle ore 20.00



Centro Storico: giovedì 25 aprile dalle ore 8.30 alle 20.00 con Arte in Fiore e domenica 28 aprile dalle ore 8.30 alle 20.00 con il Florovivaismo di qualità.ù

www.esteinfiore.it