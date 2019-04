Ducati World a Mirabilandia

Roma, 16 apr. (AdnKronos) – Si accendono i motori di Ducati World, la nuovissima area di Mirabilandia dedicata alle Rosse di Borgo Panigale. Da giovedi’ i visitatori del piu’ grande Parco d’Italia potranno essere catapultati nel rombante mondo delle due ruote: 35.000 mq completamente trasformati, con un investimento di oltre 25 milioni di euro, per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico inserita in un parco di divertimenti.

Gli ospiti potranno divertirsi con Diavel Ring, dando libero sfogo a derapate e gomme stridenti, come se si fosse in una gara di drift: un’attrazione per i piu’ giovani che vogliono mettersi in gioco dosando marce e freni per domare il proprio Diavel.

Per i piu’ piccoli anche Kiddy Monster: l’attrazione, ispirata a uno dei modelli Ducati piu’ iconici, consente ai giovani piloti di salire a bordo di una moto e toccare il cielo, provando la sensazione di sentire il vento sul viso e lasciarsi trasportare sempre piu’ in alto.

Per vivere l’emozione di cavalcare 221cv e sentire l’adrenalina di stringere il manubrio di una vera Panigale V4R, irrinunciabile un giro sui Motion Sphere: due simulatori di ultimissima generazione per una guida professionale a tre dimensioni come quella dei veri piloti. Dispositivi estremamente sofisticati, tecnologia e meccanica altamente innovative per un’esperienza totalmente immersiva che e’ piu’ di un sogno e quasi realta’, grazie a effetti sonori avvolgenti e alla presenza di un wind tunnel in grado di simulare la sensazione realistica del vento. Costruttore di questi simulatori e’ l’omonima global company Motion Sphere, che dal 2014 opera sui mercati di Stati Uniti, Brasile e Europa. Il realismo mozzafiato delle immagini video utilizzate lo si deve invece allo sviluppo della milanese Milestone, tra i piu’ storici e affermati publisher al mondo di titoli racing, che, utilizzando l’aerofotogrammetria e il drone-scanning, riproduce fedelmente ambienti e dettagli dei tracciati, per un’esperienza di gioco davvero memorabile.

Due Monster 1200 R, due Diavel Carbon e due 1299 Panigale R Final Edition i bolidi su cui i visitatori potranno provare l’ebrezza della guida sportiva con una corsa sugli altri sei simulatori realizzati dalla francese E6lab.

Ancora un po’ di pazienza per poter provare Desmo Race e Scrambler Run. Il primo duelling coaster interattivo a doppio binario e’ un prototipo unico al mondo che e’ nella fase di ottimizzazione del software, prima di iniziare a girare a pieno ritmo sotto i colpi di acceleratore dei nostri ospiti. Apertura successiva anche per Scrambler Run, l’attrazione che richiama il mitico Scrambler Ducati sinonimo di liberta’ degli anni ’60 e ’70.

Il cupolino della Panigale V4 e’ il suggestivo ingresso dell’Experience Building, una struttura che ospita i simulatori e in cui tutti gli appassionati troveranno in esposizione permanente i piu’ famosi modelli della casa motociclistica, per ammirare da vicino ogni singolo dettaglio.

Per completare l’offerta anche uno store ufficiale, il Ducati World Shop, con gadget personalizzati e merchandising per continuare a vivere l’esperienza Ducati anche a casa. Per una pausa golosa tra un divertimento e l’altro, 3 punti ristoro per soddisfare tutti i gusti e le esigenze: Paddock Cafe’, Pit Stop e Scrambler BBQ. Quest’ultimo e’ una declinazione del format Scrambler Ducati Food Factory gia’ presente a Bologna, che vuole sperimentare attraverso il cibo gli stessi valori positivi di Ducati da vivere in diverse situazioni.

(Adnkronos)