Conferenza stampa: presentazione dei prossimi lavori nel quartiere Camin

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati gli interventi che dalle prossime settimane riguardano il quartiere di Camin: in particolare i lavori per il nuovo ponte su via Vigonovese con la descrizione delle fasi del cantiere e della viabilita’ alternativa e la realizzazione di una nuova condotta fognaria in via San Salvatore.

Conferenza stampa

martedi 16 aprile – ore 11:30

ufficio dell’Assessore ai lavori pubblici – Palazzo Moroni

Intervengono:

l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Padova;

Franco Berti, direttore Acqua AcegasApsAmga.(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

