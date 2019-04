Sanita: zaia, fake news voci di ridimensionamento’

Treviso, 15 apr. (AdnKronos) – “A breve approveremo in Giunta una delibera che conterra nuovi modelli organizzativi per i Pronto Soccorso, che consentiranno al cittadino di attendere di meno e ai sanitari di lavorare con meno pressione”. Lo ha annunciato il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia inaugurando oggi, all’ospedale San Bassiano di Bassano, accompagnato dall’Assessore regionale alla Sanita e Sociale, dal direttore generale dell’Ulss Pedemontana, Bortolo Simoni e da numerose autorita locali, una nuova Tac a 128 strati di ultimissima generazione, del valore di oltre 560 mila euro, che consente la massima accuratezza e velocita di indagine, ma con una ridotta esposizione alle radiazioni (un bimbo viene totalmente esaminato in 0,6 secondi).

“In giro se ne sentono di tutti i colori – ha aggiunto il Governatore – si sente che Bassano viene ridimensionato, che Asiago chiudera, che l’Ulss Pedemontana verra eliminata. Fake news. La verita e che, qui come altrove, e come oggi con questa Tac, continuiamo a investire in tecnologie (70 milioni di euro l’anno nel Veneto) e organizzazione, che questa e una delle nove Ullss della riorganizzazione e tale rimarra, che Asiago verra sviluppato con la conclusione di tutti i progetti in corso, che Bassano e Santorso non sono e non devono sentirsi in competizione, perche sono due strutture valorizzate dalla programmazione e che, con Asiago, non solo rimarranno, ma potranno anche crescere”.

“Lo scenario, qui come altrove – ha detto – e di progresso, di novita tecnologiche, di nuova organizzazione basata sempre di piu sulle alte specialita, sulla specializzazione degli ospedali, sulle elevate tecnologie e professionalita, che aiutano tantissimo sul fronte della deospedalizzazione; e chi e contento di stare in ospedale anche un solo minuto in piu del necessario per guarire, alzi la mano. Chi pensa che la foto della sanita veneta di oggi, che testimonia di qualita elevata, sia buona fra dieci anni, si sbaglia di grosso. In sanita, che si ferma in realta arretra, e noi non abbiamo nessuna intenzione di dormire sugli allori.”.

(Adnkronos)