presentato il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche

L’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Padova e il Consigliere comunale del Comune di Padova con delega alla vita indipendente, hanno presentato il Peba (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche) che sara’ elaborato entro l’estate.

L’assessore ai lavori pubblici spiega: “Padova e’ tra le poche citta’ d’Italia che si sta dotando del Peba, uno strumento di analisi e pianificazione che ci permette di stabilire quale e’ il livello di accessibilita’ della citta’. Con il Peba mapperemo e classificheremo le diverse tipologie di ostacolo e barriera e individueremo le strategie per il loro superamento.

E’ un percorso partecipato al quale sono invitate le Associazioni cittadine che partira’ il prossimo 18 aprile con un incontro pubblico in sala Anziani a Palazzo Moroni. I cittadini potranno inviare segnalazioni e suggerimenti anche attraverso la app “Padova Partecipa”. Saranno coinvolte anche le 11 Consulte, ognuna con un incontro dedicato, in modo da individuare in ogni quartiere gli ambiti interessati. A questa “mappatura” si dedichera’ un gruppo di lavoro intersettoriale, visto che la questione non riguarda solo i Lavori Pubblici. Vogliamo fare presto in modo da far approvare in Giunta e poi in Consiglio entro luglio il Peba .

Voglio sottolineare che la mappatura sul territorio sara’ una attivita’ partecipata e visibile da tutti i cittadini perche’ si svolgera’ con sopralluoghi nei vari quartieri.”

Il Consigliere comunale con delega alla vita indipendente sottolinea: “I problemi sono parecchi a Padova, ma non sono insormontabili. Padova e’ una citta’ che si sviluppa in pianura e questo favorisce. Certamente ci sono marciapiedi senza rampe d’accesso, o con ostacoli che bloccano il passaggio, paletti, cestini, arredo urbano che e’ stato posizionato senza pensare che la citta’ e’ percorsa da molti disabili, e non dobbiamo pensare solo a chi si muove in sedia a rotelle ma anche ad esempio a ipo e non vedenti. Ma le categorie deboli, sono anche le persone anziane e per certi versi anche le mamme con le carrozzine e i passeggini. Il Peba naturalmente si occupa anche di parcheggi, fermate dei mezzi pubblici e dell’accessibilita’ degli edifici pubblici. Una volta che avremo mappato la situazione e individuato le soluzioni l’Amministrazione varera’ un piano di intervento. Le indicazioni del Peba saranno anche vincolanti per le nuove realizzazioni, per cui in futuro non vedremo piu’ opere pubbliche nuove ma carenti dal punto di vista della accessibilita’. E’ un grande passo avanti per avere una citta’ davvero a misura d’uomo e totalmente inclusiva”.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190415/comunicato-stampa-presentato-il-piano-di-eliminazione-delle-barriere