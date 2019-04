Padova, 15 apr. (AdnKronos) – “Papa Francesco ha espresso da tempo il desiderio e piu recentemente l’intenzione di venire in visita a Padova. Questo ci rende molto felici e grati, perche e un grande dono per la nostra Chiesa di Padova e non solo. Al momento non sappiamo quando questa visita potra realizzarsi, ma siamo fin d’ora pronti ad accoglierlo con gioia”. Lo sottolinea il vescovo di Padova mons.Claudio Cipolla commentando una possibile visita di papa Francesco in citta.

(Adnkronos)