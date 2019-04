Lavoro, italiani attratti da multinazionali e settore media

Milano, 15 apr. (Labitalia) – Le multinazionali sono la tipologia di impresa piu’ ambita dai potenziali dipendenti italiani, col 29% delle preferenze, soprattutto per la solidita’ finanziaria, le opportunita’ di carriera e la sicurezza del posto di lavoro. A rilevarlo e’ la ricerca Randstad Employer Brand, la piu’ completa e rappresentativa a livello globale dedicata all’employer branding, condotta da Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane. E il settore piu’ attrattivo e’ quello dei media, che piace ai candidati in particolare per solidita’ finanziaria, ottima reputazione e contenuto di lavoro interessante, seguito dall’automotive, dal largo consumo, dal farmaceutico e dall’elettronica.

Al secondo posto, fra le tipologie di aziende piu’ desiderate, si trovano le pmi, scelte dal 18% del campione soprattutto per piacevole atmosfera di lavoro, work-life balance e flessibilita’, fattori in comune con le attivita’ in proprio, indicate come destinazione ideale dal 14% degli intervistati. L’11% preferisce lavorare per la pubblica amministrazione o per enti non profit, per la sicurezza del posto, la solidita’ finanziaria e l’equilibrio fra lavoro e vita privata.

Sono meno gli italiani attratti prevalentemente da startup e da aziende a conduzione famigliare, per entrambe appena il 6%: le prime offrono soprattutto contenuto di lavoro interessante, piacevole atmosfera di lavoro e opportunita’ di carriera, mentre le seconde offrono atmosfera piacevole, work-life balance e flessibilita’. Le startup sono, pero’, le realta’ piu’ ambite dai giovani sotto i 25 anni (10%), i 25-34enni preferiscono le multinazionali (32%), i 35-54enni prediligono le piccole e medie imprese (19%), mentre i lavoratori senior non esprimono preferenze.

(Adnkronos)