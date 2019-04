l’assessore Diego Bonavina colpito da un grave lutto familiare

L’assessore allo sport del Comune di Padova, Diego Bonavina e’ stato colpito, ieri, da un gravissimo lutto. E’ mancata improvvisamente la sorella Luciana alla quale e’ stata fatale una gravissima e inoperabile emorragia celebrale. Luciana che avrebbe compiuto 58 anni mercoledi prossimo, e’ la piu’ giovane delle tre sorelle di Diego Bonavina e lascia una figlia di 19 anni. Di professione brooker assicurativo, ha accusato l’improvviso malore mentre si trovava da un cliente. Nonostante l’immediato soccorso e il rapidissimo trasporto in ospedale, i medici non hanno potuto far nulla per contenere l’emorragia. “Per me questo e’ un dolore pazzesco, difficile da accettare, siamo una famiglia molto unita e tra noi fratelli questo legame si era ulteriormente stretto dopo la perdita dei nostri genitori. Luciana era davvero una donna forte e straordinaria e noi la ricorderemo sempre cosi’ ” sono le poche parole con cui Diego Bonavina ricorda la sorella.

Le esequie di Luciana si terranno lunedi pomeriggio alle ore 15:00 nella chiesa di San Lorenzo da Brindisi all’Arcella.

Il sindaco Sergio Giordani dichiara “Io, la Giunta, tutti i Consiglieri siamo vicini a Diego in questo momento colpito da un lutto cosi’ grave e improvviso. In momenti come questi e’ difficile trovare le parole giuste, specie di fronte a una perdita cosi’ inaspettata. Cercheremo di far sentire a Diego tutta la stima e l’affetto profondo che abbiamo per lui, e non lo lasceremo solo.”

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190415/comunicato-stampa-l%E2%80%99assessore-diego-bonavina-colpito-da-un-grave-lutto-familiare