Il commercialista altoatesino Zago guida la Conferenza degli ODCEC del Triveneto

Claudio Zago, già alla guida dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano, è il nuovo presidente della conferenza permanente dei presidenti degli Ordini delle Tre Venezie, l’organo deputato a promuovere il processo di sviluppo e di rafforzamento della categoria che rappresenta oltre 11 mila professionisti iscritti ai 13 ordini del Triveneto. Un riconoscimento prestigioso per il commercialista altoatesino, che esercita la professione dal 1984 svolgendo incarichi che abbracciano la consulenza fiscale, contabile societaria e in materia del lavoro. L’incarico durerà fino a tutto il 2020, ovvero sino alla scadenza dell’attuale mandato come presidente di Odcec Bolzano. A passare il testimone a Zago è Margherita Monti, eletta a sua volta nel 2017 e presidente dei commercialisti della provincia di Vicenza.

«Siamo in un’epoca di forti e repentini cambiamenti per la professione – commenta il neopresidente della conferenza permanente –. Penso, ad esempio, alle nuove normative sulla privacy e sulla fatturazione elettronica, sfide che abbiamo affrontato lo scorso anno, oppure a quelle relative a bilanci e antiriciclaggio, al centro di questi mesi. I nostri iscritti all’albo danno la certezza ai loro clienti di trovarsi di fronte a professionisti preparati e costantemente aggiornati. Ed è questa la strada che vogliamo continuare a percorrere. Per farlo è fondamentale lo scambio di idee e suggerimenti, l’efficienza e la coesione che gli ordini del Triveneto hanno dimostrato di avere. Ringrazio gli altri presidenti per la fiducia che hanno riposto in me, assegnandomi l’importante incarico. Lavorerò per rendere sempre più centrale, per imprese e mondo economico, la figura del commercialista».

La conferenza permanente dei presidenti dei 13 Ordini dei Commercialisti del Triveneto è l’organo di indirizzo politico e di coordinamento della categoria che opera attraverso il braccio operativo dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie e rappresenta gli 11mila Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti agli Ordini di: Padova, Venezia, Vicenza, Verona, Pordenone, Belluno, Bolzano, Treviso, Rovigo, Trieste, Gorizia, Udine, Trento, Bolzano, con la finalità di promuovere il processo di sviluppo e di rafforzamento della categoria professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell’area delle Tre Venezie.