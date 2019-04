“Ferrero ‘Randstad Employer Brand’ grazie alle nostre persone”

Milano, 15 apr. (Adnkronos/Labitalia) – ‘Raggiungere la vetta ed essere riconosciuti come l’azienda piu’ desiderata e attrattiva sul mercato del lavoro italiano e’ frutto di una fantastica scalata cominciata oltre 70 anni fa, grazie all’impegno e alla visione della famiglia Ferrero. Riuscire a confermarsi, anno dopo anno, e’ pero’ sempre piu’ complicato, ma anche sfidante ed entusiasmante allo stesso tempo. L’eccezionale risultato ottenuto aggiudicandoci anche nel 2019 il ‘Randstad Employer Brand’ va attribuito principalmente alle nostre persone, che quotidianamente si impegnano a preservare la reputazione della nostra azienda, sia come datore di lavoro, che come organizzazione socialmente affidabile e riconosciuta in Italia e nel mondo, sapendo coniugare la forza della tradizione Ferrero con la capacita’ di essere innovativi e contestualmente moderni”. Cosi’ Alessandro d’Este, presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia, commenta il Randstad Employer Brand 2019, ricevuto oggi nella sede milanese di Talent Garden.

“Siamo riusciti a trasformare una storia di geniale imprenditoria famigliare – sottolinea – in una grande multinazionale internazionale, che pero’ non dimentica mai le proprie radici e che e’ oggi capace di attirare i migliori talenti da tutto il mondo, che saranno i futuri protagonisti di questo grande successo italiano”.

“Quest’anno poi, oltre ad essere l’azienda piu’ amata e desiderata sul mercato del lavoro, ci vengono consegnati anche 5 riconoscimenti, tutti davvero speciali: tra questi, per la prima volta, anche i Randstad Globe per la responsabilita’ sociale d’impresa e per l’alta reputazione aziendale, segno che il nostro ruolo sociale e il nostro impegno costante a tutela delle comunita’ e dell’ambiente in cui operiamo vengono sempre piu’ percepite dai nostri stakeholder come attivita’ tangibili ed estremamente concrete – , conclude.

(Adnkronos)