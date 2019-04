Conferenza stampa: presentazione progetto Lume

Lume e’ un progetto per un’opera collettiva per piazza De Gasperi, frutto di un percorso condiviso di co-creazione e co-progettazione promosso da Progetto Giovani del Comune di Padova e guidato da Anna de Manincor, parte del collettivo ZimmerFrei, con la partecipazione di 11 artisti emergenti, architetti e creativi under 35.

La presentazione del progetto in conferenza stampa

martedi 16 aprile 2019, ore 11:00

sala Giulio Bresciani Alvarez – Palazzo Moroni

Intervengono:

il Sindaco,

Fiorita Luciano, capo settore Gabinetto del Sindaco,

Stefania Schiavon, referente Area creativita’ Ufficio Progetto Giovani,

Anna de Manincor, artista del collettivo ZimmerFrei,

gli artisti under 35 coinvolti nel progetto.

