Commercialisti vicentini in aiuto alle associazioni del Terzo Settore

Il Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Vicenza e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza (ODCEC), hanno firmato un protocollo d’intesa per condividere azioni comuni sul tema della Riforma del Terzo Settore. L’accordo è l’attuazione, a livello locale, del protocollo d’intesa da parte dei rispettivi organismi nazionali CSVnet Associazione nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato e Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC).

L’accordo porterà CSV Vicenza a sviluppare una collaborazione utile per gli Enti del Terzo Settore, che si farà carico delle nuove disposizioni per loro previste con utili iniziative formative e di consulenza. La Riforma del Terzo Settore, in particolare il D.Lgs. 112/17 sull’impresa sociale e il D.Lgs. 117/17 c.d. Codice Terzo Settore, hanno innovato completamente il sistema Terzo settore, introducendo novità in tema fiscale, contabile e amministrativo, oltre ad istituire gli stessi Enti del Terzo Settore (ETS).

«Commercialisti e CSV, entrambi importanti riferimenti per la consulenza e la formazione del Terzo settore vicentino, non possono più agire senza una sinergia condivisa che renda più efficaci i servizi. È intenzione congiunta l’apertura di tavoli tecnici e di lavoro per la condivisione di best practices e lo scambio di informazioni», hanno dichiarato all’atto della firma, il presidente dell’Ordine dei Commercialisti Margherita Monti e il presidente del CSV di Vicenza Marco Gianesini.