Banche: moretti (pd), ‘il decreto sui rimborsi slitta ancora’

Vicenza, 15 apr. (AdnKronos) – ‘Per quanto tempo i veneti, e tutto il Paese, dovranno restare ostaggio del braccio di ferro adolescenziale tra Salvini e Di Maio? Ci sono 200mila persone truffate in attesa di un rimborso che sembra sempre piu lontano. Anche aprile passera senza novita positive, mentre a meta febbraio i due presidenti del Consiglio in pectore garantivano che era questione di giorni. L’improvvisazione al Governo continua a far danni e ogni giorno il conto diventa piu salato ‘. ? dura Alessandra Moretti, consigliera del Partito Democratico del Veneto a proposito dell’ennesimo rinvio sul rimborso per i risparmiatori vittime del crac delle Popolari, con il Decreto crescita destinato a slittare a maggio.

‘E non e detto, al di la degli annunci tranquillizzanti del premier Conte, che all’interno ci siano le misure di ristoro per i truffati. Anche perche ormai le promesse non si contano piu: doveva essere tutto pronto con la legge di bilancio e invece niente, quindi le rassicurazioni a Vicenza del duo Salvini-Di Maio, puro fumo negli occhi, e adesso i rinvii del Decreto crescita. Per ora le certezze sono due e vanno nella direzione opposta: nel Def si parla infatti di 750 milioni nel prossimo triennio anziche un miliardo e mezzo; inoltre procedere ai rimborsi senza arbitrati, come vorrebbe il Governo, porterebbe al blocco delle procedure per gli indennizzi, che non possono essere automatici. Nonostante le elezioni alle porte, Lega e Cinque Stelle per una volta escano dalla propaganda e si comportino in maniera responsabile. I veneti – conclude – dopo aver subito un danno cosi grave, non si meritano la beffa di una presa in giro continua ‘.

(Adnkronos)