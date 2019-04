Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 30/04/2019

Inizio: 20:45 – Fine: 22:30

Luogo

Comune di Mestrino

Nome dell’Associazione: Comune di Mestrino

Recapito telefonico per l'evento:

Email: [email protected]

Sito web: https://www.comune.mestrino.pd.it/home/notizie-eventi/eventi/2019/04/amori.html?fbclid=IwAR1Isoo6kvlnHwcJuFd_8Jw2fabnTL77y7F0A2jani24bnKN2YvoaQD1cew

Tipologia:

“AMORI: Come affrontare difficoltà e incomprensioni di coppia attraverso i romanzi” è un incontro gratuito che – in occasione de IlMaggioDeiLibri – si svolgerà presso il Comune di Mestrino il 30 aprile 2019 dalle 20.30 alle 22.30. A condurre la serata saranno la dott.ssa Chiara Centomo Psicologa Psicoterapeuta e il Dott. Alessandro Busi Psicoterapeuta Padova.

Attraverso gli spunti tratti da romanzi della letteratura moderna e contemporanea discuteremo l’incomprensione/incomunicabilità reciproca e il tradimento. Saranno poi ancora le parole degli scrittori a venirci in aiuto, stavolta per suggerirci delle possibili alternative da percorrere.

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a uno di questi indirizzi:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

(CSV di Padova)