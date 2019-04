A Padova una grande mostra dedicata al genio di Federico Fellini

Padova, Musei Civici agli Eremitani

14 aprile – 1 settembre 2019

«Ci sono pochi registi che hanno allargato il nostro modo di vedere e

hanno completamente cambiato il modo in cui sperimentiamo questa forma d’arte.

Fellini è uno di loro. Non basta chiamarlo regista, era un maestro». Così Martin Scorsese in un’intervista del

2013 al quotidiano La Repubblica sintetizzava l’opera di Federico Fellini, del quale il 20 gennaio 2020 ricorreranno i cento

anni dalla nascita.

Per onorare l’artista, il poeta,

il regista, il pittore, l’uomo che conteneva tanti talenti, il contemporaneo

più amato e conosciuto nel mondo della celluloide e della cultura, la città di Padova, prima in Italia, darà

il via alle celebrazioni per tale ricorrenza con la mostra “Verso il centenario. Federico Fellini.

1920-2020” che si terrà ai Musei

Civici agli Eremitani, dal 14 aprile

al 1 settembre 2019.

Curata da Vincenzo Mollica, Alessandro Nicosia e Francesca

Fabbri Fellini, l’esposizione è

promossa dall’Assessorato alla Cultura

del Comune di Padova con il Patrocinio

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. È organizzata e

realizzata da C.O.R. (Creare Organizzare Realizzare) con la collaborazione di Rai e Rai Teche e si avvale di prestigiosi prestatori pubblici quali l’Archivio Centrale dello Stato di Roma, l’Archivio Cinemazero Images di Pordenone

e il CSAC dell’Università di Parma.

Ad essi si aggiungono i numerosi prestatori

privati che hanno voluto mettere a disposizione i materiali in loro

possesso per contribuire a quella che promette di essere il volano alle successive mostre che saranno

realizzate in Italia e all’Estero.

Il Sindaco di Padova sottolinea:

«Sono pochi nella storia del cinema i

registi che ci hanno saputo stupire come Federico Fellini nel corso della sua

lunga e multiforme carriera. Per la

nostra città è un onore ospitare questa mostra, che anticipa di fatto le

celebrazioni per il centenario della sua nascita, in una cornice importante

come il nostro Museo agli Eremitani. È il nostro modo di dire grazie a un

grande della cultura che con il suo cinema visionario ci ha offerto più di una

riflessione sul tempo che passa, e consuma inesorabile, la vita e i suoi sogni.

Ma è anche il proseguimento di un preciso percorso culturale della nostra

Amministrazione, indirizzato ad offrire mostre ed eventi di ottima qualità e

rigore espositivo, e allo stesso tempo capaci di coinvolgere un pubblico il più

ampio possibile con un moderno ed efficace approccio divulgativo».

«Partono dalla nostra città le celebrazioni dedicate a Federico Fellini

in occasione del centenario della sua nascita. – prosegue l’Assessore alla

Cultura del Comune di Padova – La mostra

sarà un’anteprima nazionale che permetterà al pubblico un’immersione nel magico

mondo felliniano, attraverso una straordinaria collezione che di Fellini

racconta la vita e l’opera. Per la prima volta saranno riuniti ed esposti

disegni originali, costumi di scena, fotografie, installazioni filmiche,

documenti, manifesti che comporranno un ritratto approfondito e suggestivo del

regista italiano più conosciuto al mondo».

Evidenziando l’eclettismo e la versatilità del maestro,

caratteristiche che lo hanno elevato al rango di mito, l’esposizione non seguirà il classico percorso cronologico, ma si

snoderà nell’avvicendarsi di temi che evocheranno e racconteranno i molti mondi

da lui creati, al fine di suscitare delle suggestioni che possano

coinvolgere ed emozionare il visitatore che entrerà nel mondo magico di Federico Fellini. Un corpus unico che riunisce ogni

sorta di materiale prodotto da Fellini o che lo riguardi: copioni,

contratti, lettere, fotografie, di scena e di vita privata, manifesti e

locandine, oggetti di scena, costumi, libri da lui posseduti o a lui

dedicati.

Saranno portati a Padova oltre 160 disegni a firma del regista a

testimonianza di un talento febbrile che, anche fuori dal set, lo portava a

fare schizzi e giochi, quasi fosse un gesto di scrittura automatica. Per la

prima volta, in una sala speciale della

mostra, vietata ai minori, sarà presentata una serie straordinaria di

disegni erotici realizzati da Federico Fellini negli ultimi anni della sua

vita, tra il 1991 e il 1992. La serie – denominata Erotomachia, ovvero

“Battaglia d’Amore” – rappresenta secondo l’ironica ottica felliniana,

l’archetipico combattimento tra l’Uomo e la Donna.

Non potranno mancare i manifesti originali dei suoi film, da Amarcord

ai Vitelloni, da La strada al Satyricon, oltre ad un

centinaio di foto di scena e ad alcuni costumi. Tra i vari manufatti sarà

inoltre visibile al pubblico la grande

testa di cartapesta del film Satyricon e il modellino della nave del

film E la nave va.

Una sezione speciale sarà dedicata

al film Casanova del 1976 che

conterrà, accanto a manifesti, fotografie e figure realizzate in cartapesta, oltre 15 tra i sontuosi costumi, la cui

accurata fattura valse il Premio Oscar nel 1977 a Danilo Donati.

Non si può inoltre conoscere

Fellini senza indagarne anche la sua parte più intima e privata. Accanto ai libri posseduti dal Maestro, troviamo per la prima volta anche le lettere scritte

da lui a Giulietta Masina, grande amore della sua vita. Particolarmente

toccante è una di esse: quella lasciata prima dell’intervento sul comodino

della stanza in ospedale.

Un’occasione importante per far conoscere al pubblico il percorso di Federico Fellini e della sua opera, che ha conquistato l’immaginazione di tutti popolandola di figure e atmosfere poetiche che una volta entrate nella nostra mente non la lasceranno più: “Non c’è fine. Non c’è inizio. C’è solo l’infinita passione per la vita”.

