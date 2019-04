Morto Giuseppe Ciarrapico

E’ deceduto questa mattina a Roma: aveva 85 anni. Cresciuto in Ciociaria, in gioventu’ era stato un simpatizzante fascista, ma poi negli anni si era avvicinato alla corrente andreottiana della Dc. Una vita tra editoria, politica e cliniche

Roma, 14 apr. – (AdnKronos) – di Silvia MancinelliE’ morto a Roma all’eta’ di 85 anni Giuseppe Ciarrapico. A quanto apprende l’Adnkronos Ciarapico e’ deceduto questa mattina alle 7,40 nella clinica della Capitale Quisisana dove era ricoverato. Nato a Roma il 28 gennaio 1934 ha legato il suo nome numerose vicende della Prima repubblica. Imprenditore e politico e’ stato vicino alla corrente andreottiana. E’ stato senatore nella sedicesima legislatura con il Popolo della Liberta’. L’imprenditore romano era gravemente malato da tempo. Le sue condizioni erano peggiorate nell’ultimo periodo.

Cresciuto in Ciociaria dove aveva il centro delle sue attivita’ imprenditoriali, in gioventu’ era stato un simpatizzante fascista, ma poi negli anni si era avvicinato alla corrente andreottiana della Dc, senza tuttavia abbandonare i rapporti con il segretario missino Giorgio Almirante.

Gianfranco Fini ricorda Giuseppe Ciarrapico “piu’ per l’impegno negli anni difficili per la destra” che per il periodo in cui il centrodestra era al governo, “quando non abbiamo avuto modo di incontrarci. E’ stato infatti uno dei primi e dei pochi -sottolinea l’ex leader di An all’Adnkronos- che negli anni Settanta e ancor prima ha dato vita ad un’editoria di destra, sempre convinto delle sue idee e senza alcun tentennamento”. “Peppino Ciarrapico e’ stato un protagonista della vita italiana nelle sue molteplici vesti di imprenditore, editore, parlamentare, anello di congiunzione di diverse realta’ politiche e finanziare. Una vita intensa, spesso in prima linea, talvolta costellata da scontri e amarezze”, afferma Maurizio Gasparri di Fi che aggiunge: “Tra le tante fasi della sua vita voglio ricordare quella dell’editore di libri che rompevano un muro di silenzio e di censura sulla storia e sul pensiero del Novecento”.

(Adnkronos)