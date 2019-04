Selvazzano: Mercoledì 17 aprile appuntamento con il Cineforum 2019 “Il sogno è vita”

Mercoledì 17 aprile alle ore 21.00 al Centro Civico “Fabio Presca” in via C. Colombo a San Domenico è in programma il prossimo appuntamento della rassegna cinematografica con la proiezione del film “Quanto basta” di Francesco Falaschi con Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi Fedele e Nicola Siri. Arturo è un cuoco stellato caduto in disgrazia, con un arresto per percosse e lesioni aggravate. La pena alternativa è quella di insegnare a cucinare ad un gruppetto di ragazzi autistici supervisionati dalla bella psicologa Anna. Nel gruppetto spicca Guido, un ragazzo affetto da sindrome di Asperger, che ha un talento innato per l’alta cucina.

Gli amici della Cooperativa Il Girasole, anche per questa edizione si occuperanno dell’accoglienza del pubblico, mentre la gestione del dibattito è affidata a Marco Trevisan, critico cinematografico e direttore organizzativo dell’Euganea Film Festival (con l’Associazione Euganea Movie Movement).

“L’ottava edizione del Cineforum – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – vuole dare risalto alla capacità di perseguire un obiettivo attraverso la forza di volontà e l’impegno perché siamo noi i fautori del nostro destino, con le scelte e le decisioni che ogni giorno prendiamo. L’innovazione di quest’anno è la proposta di due film per i ragazzi, da proiettare la domenica pomeriggio, e quest’iniziativa, che è stata pensata in collaborazione con il servizio Informagiovani del Comune, prevede anche uno spazio per il confronto ed il dibattito”.

“La rassegna, vagliata, dibattuta e co-progettata dalla Commissione Pari Opportunità, – sottolinea l’Assessore ai Servizi alla Persona della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – è costituita da otto film in totale in cui vengono raccontate le storie di uomini e di donne che hanno un’innata capacità di sognare e di evadere la realtà al fine di cambiare il destino e il corso degli eventi, perseguendo con tenacia i propri sogni. Anche quest’anno affidiamo l’accoglienza del pubblico, prima e dopo le proiezioni, agli amici della Cooperativa Il Girasole ed ai loro operatori, una irrinunciabile presenza a cui siamo tanto grati. Vi aspettiamo numerosi con l’auspicio che anche i sogni di tutti noi possano diventare, giorno dopo giorno, una fantastica realtà”.

INIZIO SPETTACOLI ALLE ORE 21.00



Centro Civico “Fabio Presca”,



Via Cristoforo Colombo, 13 · San Domenico

BIGLIETTO



INGRESSO: 3 EURO



ABBONAMENTO: 15 EURO (PER 6 SPETTACOLI)

CALENDARIO PROSSIMI APPUNTAMENTI



Mercoledì 24 aprile



“JOBS”



di Joshua Michael Stern



con Ashton Kutcher, Dermot Mulroney, Josh Gad, Lukas Haas.



Anno 2013, durata 128’



La pellicola è incentrata sulla vita del giovane Steve Jobs, appassionato imprenditore che ha cambiato il mondo della comunicazione, creando prodotti che sono diventati dei veri e propri status symbol.

PROSSIMO APPUNTAMENTO DEL CINEFORUM PER RAGAZZI AD INGRESSO GRATUITO



Domenica 28 aprile alle ore 17.00



“THE GREATEST SHOWMAN”



di Michael Gracey



con Hugh Jakcman, Michelle Williams, Zac Efron



Anno 2017, durata 110’



Un intenso e originale musical che parla della nascita del business dell’intrattenimento, ma soprattutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà. Racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale.

PER INFORMAZIONI:



Assessorato alla Cultura



tel. 0498733826 – 0498733999



www.comune.selvazzano-dentro.pd.it | www.cineforumselvazzano.it

“Dove c’è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà”.



(Niccolò Machiavelli)

Selvazzano che… Cinema!

(Comune di Selvazzano)