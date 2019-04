Grana Padano Arena e Theatre, la nuova avventura live a Mantova: il taglio del nastro

14 Aprile 2019

Dopo l’annuncio, è il giorno del taglio del nastro, che dà ufficialmente il via ad un nuovo grande progetto culturale, quello della Grana Padano Arena e della Grana Padano Arena Theatre, nuove denominazioni per due strutture che ambiscono a crescere e a confermare il loro ruolo. Prima dell’atteso concerto di Giorgia del 13 aprile, il momento simbolico, con il Sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, il Direttore del Consorzio Grana Padano DOP, Stefano Berni, Costanza Capitani, di Latterie Virgilio, Gianni Prandi di Radio Bruno e i rappresentanti di IMEMI (nella foto al centro: Valeria Arzenton).

Edifici di concezione moderna, versatili e modulari, la Grana Padano Arena & Gran Padano Arena Theatre raccolgono l’eredità dell’ex PalaBam e confermano la loro vocazione ad accogliere eventi di vario genere: convegni, congressi, fiere, eventi sportivi, concerti e spettacoli. Grana Padano Arena e Grana Padano Arena Theatre si trovano in una posizione strategica e facilmente raggiungibile, a pochi passi dal centro storico della città, a 20 minuti dall’aeroporto di Verona, a 2 Km dall’uscita Autostradale di Mantova Nord. Per questo motivo il progetto di rilancio di questi spazi mira a far diventare Mantova un riferimento nazionale e internazionale anche per gli eventi, confermando una vocazione storica del territorio come destinazione culturale.

La società IMEMI pone in Mantova il fulcro di una nuova sfida: attraverso la Grana Padano Arena & Grana Padano Arena Theatre portare a Mantova il meglio degli spettacoli italiani ed internazionali, con ricadute positive per tutta l’area del mantovano, grazie anche alla sinergia con aziende leader come Zed Entertainment ed Eventi Verona.

