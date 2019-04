Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di Tennis and Friends’

Inaugurata ufficialmente l’evento che concilia sport e prevenzione



Napoli, 13 apr. (AdnKronos) – E’ iniziata col botto la seconda giornata di Tennis and Friends’. Gli stand allestiti e il villaggio dello sport gremito di persone. A meta’ giornata, erano le 12 circa, sono arrivate le cariche istituzionali. Prima il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, subito dopo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, poi il cardinale Crescenzio Sepe che, insieme al presidente del Tennis Club Napoli 1905 Riccardo Villari e all’ideatore dell’evento Giorgio Meneschincheri, hanno inaugurato ufficialmente la seconda edizione napoletana della piu’ grande manifestazione italiana che concilia sport e prevenzione.

Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con la possibilita’ per i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche con oltre 50 postazioni. ‘L’universita’ Cattolica si apre, avete creato una grandissima rete – , ha detto soddisfatto e sorridente il cardinale Sepe, parlando con l’ideatore di Tennis and Friends – Giorgio Meneschincheri.

‘Un’iniziativa molto importante, tra prevenzione, sport e salute. Importantissima anche per i giovani. E’ la seconda edizione che si svolge a Napoli. Siamo contenti di poter offrire la nostra citta’ e il nostro panorama a una iniziativa del genere. Bisogna iniziare a educare dalla scuola, dai piu’ piccoli. Napoli e’ un laboratorio anche in questo senso – , ha detto il sindaco Luigi de Magistris.

(Adnkronos)