Peppino Di Capri: “‘Tennis & Friends’ evento eccezionale, meglio prevenire”

Napoli, 13 apr. (AdnKronos Salute) – “Questo evento e’ eccezionale. Smuove una Napoli un po’ pigra. Avere tanta folla che ha recepito il messaggio e’ molto importante, vuol dire che la citta’ ha risposto. Mi fa molto piacere e invito tutti a venire anche domani”. A sollecitare i cittadini napoletani e’ un volto, nonche’ una voce amica: si tratta di Peppino Di Capri, gia’ presente a ‘Tennis & Friends’ lo scorso anno e che anche di questa edizione, la seconda a Napoli, vuole essere un promotore.

“Prevenire e’ meglio che curare – ha incalzato Di Capri – Non esiste uno slogan migliore per eventi come questo. Bisogna approfittare della grande opportunita’ che ci viene concessa, anche perche’ e’ tutto gratuito. E’ una cosa che faccio io, in prima persona, e lo faccio con lo spirito di un amico che va a salutare i suoi ammiratori in un’occasione cosi’ importante”, ha concluso l’artista.

