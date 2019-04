Este: XXV APRILE 2019 74 Anniversario della Liberazione

XXV APRILE 2019 74° Anniversario della Liberazione

Dettagli Categoria: News dal Comune Pubblicato Venerdì, 12 Aprile 2019 11:03 Visite: 25

L’Anniversario della Liberazione, che segnò la fine di anni drammatici e l’inizio di un’epoca di pace e democrazia, riconfermi la fiducia nella capacità di rinnovamento delle istituzioni e della società civile.



La Liberazione infatti fu la premessa per l’edificazione di una democrazia vitale, fondata sui principi della Carta Costituzionale, e per la rinascita economica e sociale del paese. Per questo, a distanza di oltre settant’anni da questi avvenimenti, è necessario coinvolgere il più possibile i giovani in un percorso di conoscenza degli eventi storici e dell’impegno civile – giunto per molti fino all’estremo sacrificio – di quanti hanno operato per far nascere l’Italia nuova, democratica e repubblicana.



Le iniziative che proponiamo quest’anno vanno in questa direzione: non solo la manifestazione ufficiale, ma anche un incontro sulla Costituzione, il dialogo con le giovani generazioni all’interno della scuola e anche un recente film sul nazismo.



Invitiamo tutti a partecipare.