Esperti: “Contro tabagismo piu’ formazione e supporto”

Genova, 13 apr. (AdnKronos Salute) – “Il tabagismo e’ una malattia che riguarda 11 milioni di persone in Italia e chi vuole smettere e’ piu’ della meta’. Bisognerebbe introdurre lo studio della tabaccologia all’universita’, come accade in altri Paesi. Un esame obbligatorio in neurobiologia delle tossicodipendenze, che migliori la formazione e l’approccio al tema”. Lo ha detto all’AdnKronos Pietro Clavario, responsabile del Centro prevenzione e riabilitazione cardiovascolare dell’Asl 3 di Genova, a margine del convegno ‘La Tavola quadrata sul tabagismo… gli opposti si parlano’, una delle sessioni del Congresso medico ‘Nel cuore di Santa – il cardiologo incontra il medico di medicina generale sul territorio’, evento giunto alla decima edizione nella Sala congressi dell’Hotel Regina Elena di Santa Margherita Ligure.

Patologie fumo-correlate e approccio terapeutico al paziente, in un confronto tra professionisti sanitari che ha messo di fronte tutte le differenti posizioni, parlando anche di rapporto medico-paziente e soluzioni al problema del tabagismo, a partire dalla formazione per arrivare ai centri anti-fumo sul territorio. “Si potrebbe fare molto di piu’ – sostiene Clavario – ad esempio se la disassuefazione non venisse lasciata solo allo specialista: bisogna che qualunque medico sia in grado di dare un supporto. Un tumore su 3 e’ causato dal fumo, un cardiopatico su 5 e’ causato dal fumo”.

Il convegno e’ “una 3 giorni tra medici di famiglia, cardiologi del territorio e cardiologo ospedaliero, su temi che riguardano la morte improvvisa, la prevenzione, l’aderenza alla terapia, i giovani medici e le tecniche chirurgiche mini-invasive”, ha proseguito Roberto Pescatori, presidente del Congresso nazionale ‘Nel cuore di Santa’. Tra gli auspici espressi durante l’incontro sulla problematica del tabagismo e delle patologie correlate anche quello di migliorare la formazione, ridurre il rischio con i device oggi a disposizione quando non si possa raggiungere subito l’obiettivo ‘sigarette-zero’, e poi inserire la disassuefazione dal fumo nei Lea (Livelli essenziali di assistenza), cosi’ come accade per la ludopatia.

“Il cardiologo e il medico di famiglia sicuramente vogliono che il paziente smetta di fumare – ha sottolineato Pescatori, riassumendo le posizioni espresse al convegno – Questo per la prevenzione primaria, ma anche secondaria, perche’ e’ piu’ facile far capire al paziente in prevenzione secondaria dopo un evento acuto che il fumo fa male. In primaria e’ difficile. Per fare questo il paziente puo’ adottare metodi di disassuefazione dal fumo con prodotti che, non avendo combustione, possono aiutare a fare un passaggio dalla classica sigaretta allo smettere di fumare”.

L’obiettivo nella battaglia al fumo e’ quello di sensibilizzare utenti della sigaretta e consumatori delle ‘bionde’ a capire che smettere di fumare si puo’. E, nei casi piu’ complessi, far capire al paziente che i prodotti senza combustione esistono e possono aiutare a smettere di fumare.

“La miglior aderenza e’ la paura – ha concluso Pescatori – Abbiamo dati scientifici che dicono che il paziente aderisce alle terapie che il medico fornisce per il primo mese, poi cominciano a farsi gli ‘sconti’. E questo vale anche per il fumo. Preferisco che prosegua la terapia dopo un evento acuto con i beta-bloccanti che evitano di avere un’occlusione dello stent e magari che possa disassuefarsi dal fumo con prodotti senza combustione”.

