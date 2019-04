De Luca: “Un movimento di opinione per aumentare screening”

Napoli, 13 apr. (AdnKronos) – ‘Noi dobbiamo far crescere un movimento di opinione per elevare lo screening per i tumori al seno, per il colon retto e alla cervice dell’utero”. Ad affermarlo e’ il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

” Le Asl -sottolinea durante la seconda giornata di Tennis & Friends’- sono a disposizione e offrono visite gratuite a tutte le donne. Essere prese in carico e’ una cosa diversa dall’andare a fare una visita dal ginecologo ogni due anni. Abbiamo realizzato anche la rete oncologica. Un paziente non deve piu’ impazzire per sapere cosa fare ma viene preso in carico – , ha spiegato il Governato Vincenzo De Luca.

